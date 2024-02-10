"تعليم مكة" يؤكد على تعزيز قيمة الانضباط المدرسي

كما دعت إلى عقد اجتماعات اللجان الإدارية والتوجيه الطلابي والتحصيل الدراسي المنصوص عليها في الدليل التنظيمي للمدارس، واستمرار ممارسة مهامها وأعمالها حتى نهاية العام الدراسي، وعقد اجتماعات اللجان الإدارية والتوجيه الطلابي والتحصيل الدراسي المنصوص عليها في الدليل التنظيمي للمدارس، واستمرار ممارسة مهامها وأعمالها حتى نهاية العام الدراسي، وإعداد خطة زيارات يومية لمدير المكتب والمساعدين والمساعدات، والفرق الإشرافية لمتابعة تثبيت الغياب، والإجراءات المتخذة من قبل مديري ومديرات المدارس تشمل جميع مدارس المكتب، مع التأكيد على جميع مديري ومديرات المدارس بتعبئة الرابط المرفق يومياً، ابتداءً من يوم الأحد ١/ ٨/ ١٤٤٥هـ إلى نهاية الفصل الدراسي الثاني.