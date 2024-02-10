"تعليم مكة" يؤكد على تعزيز قيمة الانضباط المدرسي

أكدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة على مديري ومديرات المدارس بأهمية ترسيخ قيمة الانضباط لدى الطلبة، وذلك بإرسال رسائل توجيهية وإرشادية للطلبة وأولياء الأمور عن أهمية الحضور حتى آخر يوم دراسي، وإبلاغ أولياء الأمور بأوقات الانصراف بعد أداء الاختبارات، والتأكيد عليهم بالحضور لاستلام أبنائهم وبناتهم دون تأخير، حفاظاً على سلامتهم، واستثماراً لأوقاتهم.
ودعت الإدارة إلى تفعيل برنامج الإشراف اليومي خلال فترة الاختبارات، ومتابعة الطلاب والطالبات قبل الاختبارات وخلالها وبعدها، مع التأكيد على مديري ومديرات المدارس في جميع المراحل بأهمية رصد الغياب وإدخاله يومياً في برنامج نور، والتواصل مع أولياء أمور الطلبة الغائبين عن طريق الرسائل النصية لإشعارهم بالغياب قبل نهاية الحصة الأولى، وتطبيق إجراءات قواعد السلوك والمواظبة على غياب الطلبة، والحسم من درجات المواظبة وفق ما ورد في القواعد، وتدوين عدد أيام الغياب والحسم في تقارير الدرجات لجميع الفترات طوال العام الدراسي.
كما دعت إلى عقد اجتماعات اللجان الإدارية والتوجيه الطلابي والتحصيل الدراسي المنصوص عليها في الدليل التنظيمي للمدارس، واستمرار ممارسة مهامها وأعمالها حتى نهاية العام الدراسي، وعقد اجتماعات اللجان الإدارية والتوجيه الطلابي والتحصيل الدراسي المنصوص عليها في الدليل التنظيمي للمدارس، واستمرار ممارسة مهامها وأعمالها حتى نهاية العام الدراسي، وإعداد خطة زيارات يومية لمدير المكتب والمساعدين والمساعدات، والفرق الإشرافية لمتابعة تثبيت الغياب، والإجراءات المتخذة من قبل مديري ومديرات المدارس تشمل جميع مدارس المكتب، مع التأكيد على جميع مديري ومديرات المدارس بتعبئة الرابط المرفق يومياً، ابتداءً من يوم الأحد ١/ ٨/ ١٤٤٥هـ إلى نهاية الفصل الدراسي الثاني.