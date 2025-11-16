أمير الباحة يشهد توقيع 9 عقود استثمارية لإنشاء مدن للبن واللوز ومشاريع دواجن على مساحة تتجاوز 5 ملايين متر مربع

وأضاف أن إنشاء خمس مدن جديدة للبن في المنطقة، إلى جانب مدينة البن الموجودة في معشوقة التي تُعد الأكبر على مستوى المملكة، سيكون إضافة نوعية، وسيعزز من فرص الاستثمار وإنتاج البن في المنطقة لما يتمتع به من قيمة اقتصادية عالية، إضافة إلى مدينة اللوز، مؤكدًا أن هذه العقود ستسهم في تعزيز الاستثمار في الإنتاج الزراعي ودعم الاقتصاد المحلي، وتوفير فرص عمل للمزارعين، وتنشيط السياحة البيئية في المنطقة.