منتدى "الالتزام البيئي 2024" يشهد توقيع 6 اتفاقيات لتحسين الخدمات ودعم الابتكار

وتهدف الاتفاقيات إلى تحسين جودة ونوعية الخدمات الرقابية البيئية المقدمة، وتبنِّي مشاريع ومبادرات تطويرية وتحسينية تحقيقًا لأهدافه الاستراتيجية، وإسهامًا منه في تحقيق برامج رؤية السعودية 2030 ذات الصلة بجودة الحياة، وبناء القدرات وتبادُل الخبرات في مجال البحوث والابتكارات ذات العلاقة بالتقنيات الصديقة للبيئة. وتهدف كذلك إلى تحسين طريقة وسرعة جودة ونوعية الخدمات الرقابية البيئية المقدمة، والتعاون في مجال إعداد البحوث والدراسات العلمية وتنفيذ المشاريع في مجال علوم الأرض والعلوم ذات العلاقة بالأوساط البيئية، إضافة إلى تشجيع المشاركة المجتمعية للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ورفع مستوى الوعي البيئي.