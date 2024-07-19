رسمياً .. إطلاق منصة "شركات مباشر" لدعم الشركات وريادة الأعمال بالسعودية

وأضاف خوري: "رؤيتنا هي إحداث ثورة رقمية في عالم الأعمال من خلال معالجة التحديات الرئيسية التي تواجهها الشركات، بدءًا من زيادة التغطية الإعلامية، إلى تسهيل التواصل بين مقدمي الخدمات المهنية والمالية والشركات، وتعزيز جودة البيانات وسهولة الوصول إلى الخدمات وطلب عروض الأسعار".