رسمياً .. إطلاق منصة "شركات مباشر" لدعم الشركات وريادة الأعمال بالسعودية

أعلنت شركة "معلومات مباشر"؛ التي تمتلك تاريخاً طويلاً يمتد على مدار عشرين عاماً في تغطية أخبار الأسواق المالية وقطاع الأعمال، عن إطلاق أحدث منصاتها "شركات مباشر"؛ المتخصصة في دعم الشركات وريادة الأعمال، وخاصة الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص.
تقدم منصة "شركات مباشر" العديد من الخدمات التي من شأنها تسهيل التعاون بين شركات الأسهم الخاصة، والعمل على زيادة جذب العملاء المحتملين، من خلال قطاع التعاملات بين الشركات (B2B)، ودليل الشركات، وخدمات الإعلام والعلاقات العامة.
تتمثل رؤية "شركات مباشر" بأن تكون سوق رقمي ومنصة معلوماتية تندرج ضمن شركة "معلومات مباشر" السعودية، التي تتمتع بالخبرة المميزة في مجال الإعلام والتكنولوجيا والخدمات المعلوماتية. تحرص "شركات مباشر" على تقديم معلومات عن الشركات، وأدوات الفحص والاتصال لتطوير الأعمال، إضافةً إلى سوق لمقدمي الخدمات المهنية والمالية المدعم بخدمات الإعلام والتسويق، لتحقيق قيمة مضافة لشركات القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية.
كما توفر المنصة الجديدة دليل شامل للشركات وبوابة للخدمات، بالإضافة إلى الخدمات الإعلامية، مثل: الإعلانات وخدمات العلاقات العامة، والمحتوى المدعوم، والتقارير المفصلة والتحليلات الدقيقة.
وفي تعليقه على إطلاق المنصة الجديدة، قال عاصم البصال، المدير التنفيذي لمجموعة "مباشر الإعلامية": "بفضل خبرة مجموعة "مباشر الإعلامية" التي تمتد لعشرين عاماً في تغطية الشركات المدرجة والاقتصاد السعودي؛ كان من الطبيعي إطلاق منصة "شركات مباشر".
وتابع البصال: "تهدف هذه المنصة إلى نقل معرفتنا وخبرتنا إلى الشركات، لمساعدتها في زيادة انتشارها الإعلامي الرقمي، وتعزيز أرباحها وتحقيق نمو مستدام في السوق السعودي".
وفي ذات السياق، صرح عبدو خوري، المدير العام لمنصة "شركات مباشر"، قائلاً: "نحن ملتزمون ببناء شبكة روابط قوية بين الشركات ومقدمي الخدمات والمستثمرين عبر منصتنا، مما يعزز التعاون والنمو في مجال الأعمال".
وأضاف خوري: "رؤيتنا هي إحداث ثورة رقمية في عالم الأعمال من خلال معالجة التحديات الرئيسية التي تواجهها الشركات، بدءًا من زيادة التغطية الإعلامية، إلى تسهيل التواصل بين مقدمي الخدمات المهنية والمالية والشركات، وتعزيز جودة البيانات وسهولة الوصول إلى الخدمات وطلب عروض الأسعار".
وأكد خوري: "نهدف إلى أخذ الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى مستوى جديد من الحرفية والنجاح عبر المساعدة في زيادة العملاء المحتملين، وتعزيز ظهور الشركات الرقمي للجمهور المستهدف، وتوحيد بيانات الملفات التعريفية للشركات بجودة عالية وأكثر احترافية".
ويأتي إطلاق منصة "شركات مباشر" لسد الفجوة بين الشركات التجارية ومقدمي الخدمات المهنية والمالية في المملكة العربية السعودية؛ لزيادة العملاء وتوفير فرص تسويقية وإعلانية للشركات، فضلاً عن تيسير الوصول إلى معلومات وإحصائيات قيمة في عدد من القطاعات الاقتصادية، مما يساعد شركات القطاع الخاص على تحديد رؤيتها وأهدافها بل واكتشاف الفرص الجديدة.
وتهدف منصة "شركات مباشر" إلى أن تصبح المرجع الأول الموثوق لمستثمري وشركات الأسهم الخاصة في السوق السعودي. وترتكز أهداف المنصة على إنشاء بوابة إلكترونية للنظام البيئي للأسهم الخاصة، لكي تصبح مركزًا إعلاميًا مرجعيًا للشركات السعودية الناشئة وسوق الأسهم الخاصة ومستثمري الأسهم الخاصة. ويأتي ذلك ضمن أهداف "شركات مباشر" لتسريع نمو النظام البيئي للقطاع الخاص.
كونها جزءًا من عائلة "مباشر" التي لها تاريخ طويل في الأسواق المالية وتغطية أخبار قطاع الأعمال، تحرص "شركات مباشر" على مواصلة نفس المسيرة في القطاع الخاص السعودي، من خلال علامة تجارية موثوقة ومحتوى فريد خاص بشركات القطاع الخاص.