بعد حادثة مطب "مضايا جازان".. محامٍ لـ"سبق": يحقُّ للمتضررين التوجُّه للمحكمة الإدارية

وفي التفاصيل، أثار المقطع موجة من الانتقادات الواسعة بين أوساط مرتادي مواقع التواصل للجهة التي وضعته، وتساءلوا: كيف تم وضع مطب بهذا الشكل الخطر الذي قد يتسبب في حوادث مميتة؟ وما هي الجهة المسؤولة عن ذلك؟ وهل تم وضعه وفق المواصفات المعمول بها من قِبل "المقاييس"؟