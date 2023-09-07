"هاوي" تصحب سكان حفر الباطن في رحلة شيقة لممارسة الهوايات

وسيتعرَّف زوار المعرض الذي يُقام في "العثيم مول"، و"المكان مول" في مدينة حفر الباطن، على مختلف أنواع الهوايات كالبلوت، والبستنة، والدراجات البخارية، والكيرم، والرسم، والآثار، وكرة القدم، وتنس الطاولة، والحرف اليدوية، والألعاب التركيبية، كما يوفر المعرض فرصة للتواصل بين الهواة من مختلف مناطق المملكة، وتبادل الخبرات والتجارب.