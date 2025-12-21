بـ"الروبوت الجراحي".. نجاح عمليتين لاستئصال ورم بالقولون في مدينة الملك عبدالله الطبية

وأوضح بيان المدينة الطبية أن الحالة الأولى لمريضة تبلغ من العمر 57 عامًا، شُخصت بكتلة في القولون السيني، وخضعت للفحوصات والأشعة اللازمة قبل إجراء العملية باستخدام الروبوت، والتي تكللت بالنجاح، وخرجت المريضة بعد يومين وهي بحالة صحية جيدة.