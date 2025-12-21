بـ"الروبوت الجراحي".. نجاح عمليتين لاستئصال ورم بالقولون في مدينة الملك عبدالله الطبية

أعلن تجمع مكة المكرمة الصحي عن نجاح فريق طبي بمدينة الملك عبدالله الطبية في إجراء عمليتين دقيقتين لاستئصال ورم بالقولون لرجل وامرأة، باستخدام تقنية الروبوت الجراحي.
وأوضح بيان المدينة الطبية أن الحالة الأولى لمريضة تبلغ من العمر 57 عامًا، شُخصت بكتلة في القولون السيني، وخضعت للفحوصات والأشعة اللازمة قبل إجراء العملية باستخدام الروبوت، والتي تكللت بالنجاح، وخرجت المريضة بعد يومين وهي بحالة صحية جيدة.
أما الحالة الثانية، فكانت لمريض يبلغ 61 عامًا، يعاني من كتلة في القولون الأيمن، حيث خضع للفحوصات والتقييم في عيادة جراحة القولون والمستقيم، وأُجريت له العملية بذات التقنية المتقدمة، وخرج من المستشفى بصحة جيدة.
وشارك في إجراء العمليتين فريق طبي متخصص بقيادة الدكتور طارق الصبحي، وضم الدكتور برويز، والدكتورة شذى، والدكتورة حنين، ومن التخدير الدكتور هشام والدكتور أحمد صدقة، ومن قسم المناظير الدكتور عدنان الزنبقي.
وبيّنت المدينة الطبية أن استخدام الروبوت الجراحي يمثل نقلة نوعية في عالم الجراحة، لما يتمتع به من دقة فائقة وقدرة على الوصول إلى المناطق المعقدة وتقليل النزيف والحفاظ على الأنسجة، ما يساهم في تسريع التعافي وتقليل المضاعفات.
ويُعد هذا الإنجاز تأكيدًا للتقدم الذي تحققه المدينة في تبني أحدث التقنيات الطبية، بما يعزز جودة الرعاية الصحية، ويساهم في تحقيق مستهدفات التحول الصحي ورؤية المملكة 2030.