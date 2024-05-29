تمتد لمكة المكرّمة.. "الأرصاد": فرصة لاتزال مهيَّأة لهطول أمطار رعديّة على 3 مناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى-، أن الفرصة لاتزال مهيَّأة لهطولِ أمطارٍ رعديّة مصحوبة برياحٍ نشطة وزخاتٍ من البَرَد على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى الاجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرّمة، كما تكون السماء غائمةً جزئياً تتخللها سحبٌ رعديّة مُمطرة مسبوقة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من منطقتَي الحدود الشمالية والجوف، في حين تنشط الرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، المدينة المنوّرة، تبوك، كما يطرأ ارتفاعٌ ملموسٌ في درجات الحرارة على أجزاءٍ من شرق المملكة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزأين الشمالي والأوسط، ومن نصف متر إلى متر على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج على الجزأين الشمالي والأوسط، وخفيف الموج على الجزء الجنوبي.