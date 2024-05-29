تمتد لمكة المكرّمة.. "الأرصاد": فرصة لاتزال مهيَّأة لهطول أمطار رعديّة على 3 مناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى-، أن الفرصة لاتزال مهيَّأة لهطولِ أمطارٍ رعديّة مصحوبة برياحٍ نشطة وزخاتٍ من البَرَد على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى الاجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرّمة، كما تكون السماء غائمةً جزئياً تتخللها سحبٌ رعديّة مُمطرة مسبوقة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من منطقتَي الحدود الشمالية والجوف، في حين تنشط الرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، المدينة المنوّرة، تبوك، كما يطرأ ارتفاعٌ ملموسٌ في درجات الحرارة على أجزاءٍ من شرق المملكة.