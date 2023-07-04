نقل مقرّ فرع وزارة البيئة بمنطقة مكة إلى برج "دلة" في جدة

وكان مقرّ الفرع بمنطقة مكة المكرّمة قد تأسّس في العام 1960م؛ حيث عيّن الشيخ عبدالله بن محمد الدباغ أولَ مدير عام للزراعة في المنطقة، ثم أعقبه على التوالي: المهندس محمد بن محمد بادكوك، والمهندس عبدالجليل جمجوم، والمهندس أسعد جمجوم، والمهندس مصطفى بن نوري عثمان، والمهندس وليد الخريجي، والمهندس جابر بن محمد الشهري، والمهندس محمود بن سعيد أحمد، والمهندس حسن بن عبيد سنقوف، والمهندس خالد بن ناصر الغامدي، والدكتور عمر الفقيه، والمهندس سعيد بن جارالله الغامدي، وحاليًّا المدير العام ماجد بن عبدالله الخليف.