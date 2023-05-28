ليلة الأبطال بجدة.. "سيث رولينز" يرفع حزام العالم للوزن الثقيل في WWE

فاز سيث فريكن رولينز على غريمه أي جاي ستايلز بحزام بطل العالم للوزن الثقيل في نزال المصارعة الذي أقيم البارحة، بعد 8 أعوام من الانقطاع، عبر بوابة جدة، بتنظيم الهيئة العامة للترفيه، وبالشراكة مع WWE ضمن فعاليات تقويم جدة، بعد جولات ونزالات عديدة شهدت ألواناً من التحديات التي تفاعل معها الجمهور الذي ملأ أرجاء المكان في نهائي البطولة.
وبدأت فعاليات ليلة الأبطال التي أُقيمت تحت قبة جدة سوبردوم بالنشيد الوطني السعودي، واستطاع سامي زين، ورفيقه كيفن أوينز، انتزاع لقب بطولة تاج تيم من رومان رينز، وسولو سيكو، وانتقل لاسم عربي وسط مدينة جدة السعودية.
وضمن نزالات ليلة الأبطال تغلبت تريش ستراتس، على بيكي لينش بمساعدة زوي ستارك، في حين خسر مصطفى علي أمام "جنرال الحلبة" جونتر، الذي حافظ على لقب الإنتركونتننتال، كما تغلبت أسكا على بيانكا بلير، لتنتزع لقب راو للسيدات، في الوقت الذي حققت فيه ريا ريبلي انتصارًا سريعًا على نتاليا لتحافظ بذلك على لقب سماكداون للسيدات، وخسر كودي رودس أمام بروك ليسنر.
وتضاعفت أهمية ليلة الأبطال باعتبارها أول مناسبة يتوّج فيها البطل بالحزام الجديد للبطولة، بعد إعادة تصميمه بشعار الصقر، إضافة إلى تاج يرمز للاحتفاء بـ Bruno Sammartino، و60 ألماسة ترمز إلى عدد أعوام WWE التي أُنشئت قبل ستة عقود.
وكانت ليلة الأبطال قد سُبقت بمجموعة من الفعاليات المرتبطة بعالم WWE، من أبرزها مدينة الأبطال التي أتاحت للزوّار إمكانية التقاء النجوم، إضافة إلى الاستمتاع بمجموعة من الألعاب والتجارب الممتعة.