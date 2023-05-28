ليلة الأبطال بجدة.. "سيث رولينز" يرفع حزام العالم للوزن الثقيل في WWE

وضمن نزالات ليلة الأبطال تغلبت تريش ستراتس، على بيكي لينش بمساعدة زوي ستارك، في حين خسر مصطفى علي أمام "جنرال الحلبة" جونتر، الذي حافظ على لقب الإنتركونتننتال، كما تغلبت أسكا على بيانكا بلير، لتنتزع لقب راو للسيدات، في الوقت الذي حققت فيه ريا ريبلي انتصارًا سريعًا على نتاليا لتحافظ بذلك على لقب سماكداون للسيدات، وخسر كودي رودس أمام بروك ليسنر.