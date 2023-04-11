بعد معاناة استمرت لعام.. عملية منظارية لإصلاح غضروف متهتك لشاب

وقال تجمّع القصيم الصحي: المريض راجع عيادات العظام بمستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة، بعد إحالته من أحد المستشفيات الطرفية، وهو يشكو من إصابة في القدم نتج عنها التواء في مفصل الكاحل.