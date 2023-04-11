بعد معاناة استمرت لعام.. عملية منظارية لإصلاح غضروف متهتك لشاب

نجح الفريق الطبي المتخصص في جراحة العظام ببريدة في إنهاء معاناة شاب يعاني من آلام مستمرة بمفصل الكاحل لازمته قرابة عام في عملية جراحية استغرقت 25 دقيقة تكللت بالنجاح.
وقال تجمّع القصيم الصحي: المريض راجع عيادات العظام بمستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة، بعد إحالته من أحد المستشفيات الطرفية، وهو يشكو من إصابة في القدم نتج عنها التواء في مفصل الكاحل.
وأضاف: قام الفريق الطبي بإجراء الفحوصات الطبية للمريض والتصوير بالأشعة، التي أظهرت وجود قرحة عظمية أدّت إلى تهتك في الغضروف المبطن للكاحل.
وأردف التجمّع: الفريق الطبي بعد معاينة فحوصات المريض، قرر إجراء عملية جراحية باستخدام تقنية المنظار للكاحل، وتم خلال العملية التي استغرقت 25 دقيقة، علاج القرحة العظمية وتنظيف الغضروف وعمل كسور (ثقوب) شعرية، دون الحاجة إلى استخدام العمليات الجراحية التقليدية.
وتابع: العملية نُفّذت ضمن عمليات جراحة اليوم الواحد، وتكللت بالنجاح، وتمكّن المريض من مغادرة المستشفى بنفس اليوم، وهو يتمتع بصحة وعافية.
جدير بالذكر أن مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة تمكّن من إجراء 3591 عملية جراحية خلال العام الجاري 2023م بلغت العمليات الجراحية الروتينية منها 2991 عملية، بينما كانت عمليات جراحات اليوم الواحد 644 عملية.