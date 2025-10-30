نائب رئيس جمهورية الصين الشعبية يصل جدة

وكان في استقباله في مطار الملك عبدالعزيز الدولي، الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وأمين محافظة جدة الدكتور صالح بن علي التركي، ومعالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الصين عبدالرحمن بن أحمد الحربي، وسفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة تشانغ هوا، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، ومدير المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر.