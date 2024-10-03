جمعية الاقتصاد السعودية تصدر بيانًا تحذيريًا حول انتحال عضويتها في وسائل الإعلام

كما أعربت الجمعية عن ملاحظتها حول بعض التصريحات الشخصية لأعضاء لم تصدر بشكل رسمي من الجمعية، مشيرة إلى أن هذه التصريحات لا تعكس بالضرورة موقف الجمعية. وأعلنت الجمعية اختيار سعد بن منيف آل قفنان كمتحدث رسمي يمثلها أمام وسائل الإعلام، حرصًا منها على توضيح المواقف الرسمية بشكل دقيق.