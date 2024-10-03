جمعية الاقتصاد السعودية تصدر بيانًا تحذيريًا حول انتحال عضويتها في وسائل الإعلام

أصدرت جمعية الاقتصاد السعودية بيانًا إعلاميًا لفتت فيه انتباه وسائل الإعلام والجمهور المتابع للشأن الاقتصادي إلى عدد من النقاط المهمة حول دورها وأعمالها.
أوضحت الجمعية في بيانها أن الاسم الرسمي لها هو “جمعية الاقتصاد السعودية”، التي تهتم بمجالات الاقتصاد المختلفة وتنظيم المؤتمرات والندوات وإصدار مجلة اقتصادية محكمة. كما تشمل أنشطتها السياسات الاقتصادية والتنمية والتمويل والأسواق المالية. وأكدت الجمعية حرصها على تنظيم الفعاليات الاقتصادية ونشر الأبحاث الاقتصادية المتخصصة.
كما أعربت الجمعية عن ملاحظتها حول بعض التصريحات الشخصية لأعضاء لم تصدر بشكل رسمي من الجمعية، مشيرة إلى أن هذه التصريحات لا تعكس بالضرورة موقف الجمعية. وأعلنت الجمعية اختيار سعد بن منيف آل قفنان كمتحدث رسمي يمثلها أمام وسائل الإعلام، حرصًا منها على توضيح المواقف الرسمية بشكل دقيق.
وأشارت الجمعية إلى ظهور بعض الأشخاص في وسائل الإعلام يحملون لقب “عضو جمعية الاقتصاد السعودية”، رغم عدم انتسابهم للجمعية، موضحة أن استخدام هذا اللقب يجب أن يقتصر فقط على الأعضاء العاملين والذين لا تزال عضويتهم سارية وفعّالة.
ختامًا، أكدت الجمعية حرصها على تعزيز الشفافية والوضوح في علاقتها مع الإعلام والجمهور، وشددت على أهمية الالتزام بالتعليمات التنظيمية المتعلقة بالتصريحات الرسمية.