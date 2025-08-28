مدير مكتب الندوة العالمية في كينيا: جهود المملكة في تأهيل الدعاة عالميًا تجسد ريادتها الدينية في تقديم الخطاب الإسلامي

ثمّن مدير مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في كينيا، الأستاذ إرشاد عبده إبراهيم، جهود المملكة العربية السعودية في نشر مفاهيم الوسطية والاعتدال في العالم الإسلامي، من خلال ما تقوم به وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد من برامج نوعية للعناية بالدعاة وتأهيل الأئمة والخطباء وتدريبهم على تقديم خطاب وسطي يُبرز سماحة الإسلام.