"الأرصاد" يُنبِّه 10 مناطق: أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح شديدة وأتربة مثارة

ونبه المركز منطقة عسير بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وشبه انعدام في الرؤية وسيول. وتشمل الحالة الأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب والنماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل. وتشهد أمطارًا غزيرة على أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الخميس. وتشهد منطقة جازان أمطارًا غزيرة مع رياح شديدة السرعة وشبه انعدام في الرؤية وسيول. وتشمل الحالة الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب. وتشهد أمطارًا متوسطة على أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الخميس.