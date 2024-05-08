"الأرصاد" يُنبِّه 10 مناطق: أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح شديدة وأتربة مثارة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض وجازان وعسير والباحة والشرقية ونجران وحائل والقصيم).
وتفصيلاً، نبّه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 21 من مساء الخميس.
وتشهد المنطقة الشرقية رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية، وتشمل الحالة الخفجي والنعيرية وقرية العليا والجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة. وتشهد أتربة مثارة على الأحساء والعديد وبقيق، وتستمر حتى الساعة الـ 19 من مساء الخميس، فيما تشهد المنطقة أمطارًا متوسطة على ذعبلوتن حتى الساعة الـ 23 من مساء الخميس.
ونبه المركز منطقة نجران بأنها تشهد أمطارًا غزيرة مع رياح شديدة السرعة وانعدام في الرؤية وسيول وتساقط البرد وصواعق رعدية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة. وتشهد أمطارًا متوسطة على شرورة، وتستمر حتى الساعة الـ23 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة الرياض رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والدرعية والعاصمة الرياض وثادق وحريملاء ورماح وضرماء ومرات. وتشهد أتربة مثارة على الأفلاج والسليل ووادي الدواسر والدوادمي والرين والقويعية وعفيف والحريق والخرج والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم، وتستمر حتى الساعة الـ 19 من مساء الخميس.
وكذلك تشهد منطقة حائل رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحائط والسليمي والشملي والغزالة وحائل وموقق والشنان وبقعاء وسميراء، وتستمر حتى الساعة الـ 19 من مساء الخميس.
ونبّه المركز منطقة القصيم بأنها تشهد أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والشماسية والعمار والمذنب وبريدة وعنيزة وعيون الجواء والخبراء والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور، وتستمر حتى الساعة الـ19 من مساء الخميس.
كما تشهد منطقة مكة المكرمة أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية. وتشهد أمطارًا خفيفة على العرضيات، وتستمر حتى الساعة الـ 19 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة المدينة المنورة رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة العلا وخيبر والعيص والرايس وينبع والمدينة المنورة. وتشهد أتربة مثارة على الحناكية والمهد، وتستمر حتى الساعة الـ 19 من مساء الخميس.
ونبه المركز منطقة عسير بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وشبه انعدام في الرؤية وسيول. وتشمل الحالة الأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب والنماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل. وتشهد أمطارًا غزيرة على أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الخميس. وتشهد منطقة جازان أمطارًا غزيرة مع رياح شديدة السرعة وشبه انعدام في الرؤية وسيول. وتشمل الحالة الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب. وتشهد أمطارًا متوسطة على أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الخميس.