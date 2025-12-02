برئاسة المملكة.. انطلاق أعمال الجمعية العامة الـ15 لمنظمة "الأرابوساي" في جدة

وافتتح أعمال الجمعية معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة، رئيس المنظمة، الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، بكلمة أشار فيها إلى المتغيرات المتسارعة في المجالات الاقتصادية والتقنية عالميًا، ما يستدعي من الأجهزة العليا للرقابة في الدول العربية التقييم المستمر لمنهجيات العمل، وتوظيف التقنيات الحديثة لتعزيز كفاءتها وفاعليتها.