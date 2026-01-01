تقنيات "فومكس" بالمنتدى السعودي للإعلام.. "تلي جيب" و "ويدا" تقدمان حلولاً ذكية تُهندِس المشهد البصري والاتصال

وتجسد علامة "تلي جيب - TELEJIB" واجهة متخصصة في تقديم حلول متطورة لأنظمة "Jib Arm" المستخدمة في تصوير الفيديو والإنتاج السينمائي والبث الاحترافي، وتعتمد هذه العلامة في مشاركتها على توفير أنظمة رافعات متحركة تمنح فرق الإنتاج قدرات تصوير مرنة وثابتة في مختلف البيئات الإنتاجية، وتركز هذه الحلول على التصميم الهندسي، الذي يُمكّن المشغلين من تحريك الكاميرات أفقيًا وعموديًا بسلاسة فائقة، مما يثري العمل بلقطات احترافية تغني عن التعامل المعقد مع المعدات الثقيلة، وتعتمد التقنيات المعروضة على نظام السحب والتحكم اليدوي أو الآلي لحركة الذراع، وهو ما يدعم إنتاج لقطات بانورامية وارتفاعات متغيرة وزوايا تصوير مبتكرة تضفي بعدًا بصريًا مذهلاً للمشاهد.