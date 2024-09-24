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"التأمينات الاجتماعية" تحدد كيفية تسجيل الخليجي في نظام مدّ الحماية التأمينية
صاحب العمل يلتزم بتسجيله لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل
استعرضت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كيفية تسجيل الخليجي في نظام مدّ الحماية التأمينية.
وقالت المؤسسة: يلتزم صاحب العمل بتسجيل مواطني دول المجلس العاملين لديه لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية/ التقاعد المدني في الدولة مقر العمل.
وأضافت: تقوم هذه المؤسسة بإشعار مؤسسة التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية في دولة العامل بذلك حسب الأسس والضوابط المتفق عليها بين مؤسسات التأمينات الاجتماعية والتقاعد المدني.