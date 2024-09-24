"التأمينات الاجتماعية" تحدد كيفية تسجيل الخليجي في نظام مدّ الحماية التأمينية

وأضافت: تقوم هذه المؤسسة بإشعار مؤسسة التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية في دولة العامل بذلك حسب الأسس والضوابط المتفق عليها بين مؤسسات التأمينات الاجتماعية والتقاعد المدني.