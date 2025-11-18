بتوجيه من أمير الرياض.. نائب أمير المنطقة يطلق مشروعي تطوير أدلة الإجراءات وجدول الصلاحيات ضمن الخطة الإستراتيجية للإمارة

بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة، مشروعي تطوير أدلة إجراءات العمل وجدول الصلاحيات، اللذين يندرجان ضمن مشروع الخطة الإستراتيجية لإمارة منطقة الرياض، وذلك بالتعاون مع معهد الإدارة العامة.
جاء ذلك خلال ترؤس سموه، في مكتبه بقصر الحكم، اجتماعًا بحضور معالي مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور بندر بن أسعد السجان، وعددٍ من منسوبي المعهد.
وأكد سمو نائب أمير المنطقة أن الخطة الإستراتيجية تُعد ركيزة أساسية في تطوير العمل المؤسسي داخل الإمارة، من خلال مواءمة المبادرات مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتطبيق أفضل الممارسات التي تعكس توجيهات القيادة الرشيدة – أيدها الله – وتوجيهات سمو أمير المنطقة.
وأشار سموه إلى أن مشروعي أدلة الإجراءات وجدول الصلاحيات يأتيان ضمن عمل إستراتيجي مستدام يستهدف تعزيز كفاءة الأداء، وتطوير الخدمات الحكومية، وتوظيف التقنيات الحديثة لرفع جودة الخدمات المقدَّمة للمواطنين والمقيمين.
واطّلع سموه خلال الاجتماع على عرض حول تقدم العمل في الخطة الإستراتيجية، ومراحل تنفيذ مشروعي أدلة الإجراءات وجدول الصلاحيات، إضافة إلى سبل تعزيز التكامل بين الجهات المعنية.