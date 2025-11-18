بتوجيه من أمير الرياض.. نائب أمير المنطقة يطلق مشروعي تطوير أدلة الإجراءات وجدول الصلاحيات ضمن الخطة الإستراتيجية للإمارة

بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة، مشروعي تطوير أدلة إجراءات العمل وجدول الصلاحيات، اللذين يندرجان ضمن مشروع الخطة الإستراتيجية لإمارة منطقة الرياض، وذلك بالتعاون مع معهد الإدارة العامة.