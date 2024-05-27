"الجوازات": قدوم 532,958 حاجاً من الخارج عبر المنافذ الدولية

أعلنت المديرية العامة للجوازات، قدوم (532,958) حاجاً خلال موسم الحج لهذا العام 1445هـ عبر جميع منافذ المملكة الجوية والبرية والبحرية، وذلك حتى نهاية يوم الأحد 18 /11/ 1445هـ الموافق 26 /5/ 2024م.