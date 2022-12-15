"البيئة" تحدّد الثامن من جمادى الآخرة مهلةً أخيرة لتعديل إحداثيات الآبار

وفصّلت البيئة في شروط وضوابط إصدار رخصة بئر حسب الغرض من الاستخدام، وأفردت قسمًا لشروط حفر الآبار في الأراضي الزراعية، وكذلك لحفر الآبار في المشاريع الزراعية، وفي المسالخ، وفي الأراضي المستأجرة من الوزارة؛ لإقامة مصانع أعلاف أو مناحل أو مشاتل زراعية أو عيادات طبية بيطرية، وفي الإنتاج النباتي والسمكي بمناطق الدرع العربي، وفي الأراضي السكنية للأغراض المنزلية "داخل المدن"، وفي الاستراحات، وللأغراض الحضرية "المجمعات السكنية والتجارية والفنادق والمستشفيات وما في حكمها".