بالشراكة مع الصين.. الأكاديمية السعودية للإعلام تطلق مسرعة الأعمال الإعلامية

وقال مساعد وزير الإعلام الدكتور عبدالله بن أحمد المغلوث في كلمته التي ألقاها نيابة عن وزير الإعلام: "إن المملكة العربية السعودية، بقيادة ودعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، تعمل على صياغة أكبر رؤية للمستقبل في القرن 21، ويلعب الإعلام دورًا أساسيًّا فيها، ولهذا نعتز بمواصلة تعزيز الصناعات المتعلقة بقطاع الإعلام وتطويرها، في عصر باتت فيه التقنية لغة دولية، وسمة رئيسية للإنسان في كل مكان، وأداة ضرورية لقراءة مفاتيح المستقبل".