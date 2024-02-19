اللجنة السعودية الأردنية بـ"الشورى" تجتمع مع نظيرتها في مجلس النواب الأردني

عقدت لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الأردنية بمجلس الشورى، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم القناص, اليوم، اجتماعًا مع وفد لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية السعودية بمجلس النواب, برئاسة رئيس اللجنة ذياب المساعيد، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الوفد إلى المملكة.
ونوه رئيس اللجنة الدكتور القناص, بعمق العلاقات الأخوية الثنائية التي تجمع المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية، مشيرًا إلى أهمية تعزيزها ودعمها في شتى المجالات بما يحقق مصالح البلدين الشقيقين.
واستُعرضت خلال الاجتماع سبل تعزيز العمل والتعاون الثنائي على صعيد العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى ومجلس النواب الأردني، وتفعيل دور لجان الصداقة البرلمانية بما يسهم في دعم التعاون والعمل المشترك بين البلدين الشقيقين.
يذكر أن لجان الصداقة البرلمانية في مجلس الشورى تهدف إلى توثيق روابط الصداقة بين مجلس الشورى ومجالس الشورى والبرلمانات في الدول الشقيقة والصديقة، وتحقيق أكبر قدر من التنسيق والتعاون في المحافل البرلمانية على الصعيدين الإقليمي والدولي.