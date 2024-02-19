اللجنة السعودية الأردنية بـ"الشورى" تجتمع مع نظيرتها في مجلس النواب الأردني

عقدت لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الأردنية بمجلس الشورى، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم القناص, اليوم، اجتماعًا مع وفد لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية السعودية بمجلس النواب, برئاسة رئيس اللجنة ذياب المساعيد، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الوفد إلى المملكة.