المرور يضبط 6,953 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع

وأسفرت الحملة عن ضبط 6,953 دراجة آلية مخالفة في مختلف المناطق، حيث سجّلت منطقة الرياض العدد الأعلى بـ 3,489 دراجة مخالفة، تلتها محافظة جدة بـ 1,943 دراجة، ثم المدينة المنورة بـ 423، والمنطقة الشرقية بـ 529، فيما تم رصد مخالفات أخرى في عدد من المناطق من بينها مكة المكرمة بـ 201، وعسير بـ 88، والطائف بـ 124، إلى جانب مناطق القصيم، نجران، الحدود الشمالية، حائل، وتبوك.