بعد تجاوزات لفظية "مشينة" ضد جماهير أحد الأندية السعودية والعاملين بالوسط الرياضي.. فصل معلم "مقيم" وإحالته للجهات المختصة

جاء ذلك بعدما تم تداوله في منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية حول قيام أحد منسوبي المدارس الأهلية المقيمين، من خلال حسابه الشخصي، بكتابة عبارات مشينة وغير لائقة بحق جماهير أحد الأندية السعودية وأحد العاملين بالوسط الرياضي.