بعد تجاوزات لفظية "مشينة" ضد جماهير أحد الأندية السعودية والعاملين بالوسط الرياضي.. فصل معلم "مقيم" وإحالته للجهات المختصة

بادرت إدارة مدارس أهلية صباح اليوم بفصل موظف من العمل، وإحالته للجهات الرسمية؛ لاستكمال التحقيقات اللازمة بحقه؛ وذلك بعد أن صدرت منه تجاوزات لفظية.
جاء ذلك بعدما تم تداوله في منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية حول قيام أحد منسوبي المدارس الأهلية المقيمين، من خلال حسابه الشخصي، بكتابة عبارات مشينة وغير لائقة بحق جماهير أحد الأندية السعودية وأحد العاملين بالوسط الرياضي.
وجاء في تفصيل البيان أنه "انطلاقًا من رفضنا القاطع لمثل هذه السلوكيات والإساءات والتجاوزات الخطيرة؛ فقد بادرت إدارة المدارس صباح هذا اليوم بفصل الموظف من العمل، وإحالته للجهات الرسمية لاستكمال التحقيقات اللازمة بحقه".
وأكدت المدارس رفضها القاطع لكل تصرف ينافي قيمنا وأخلاقنا الإسلامية والوطنية، وأنها لن تتهاون في تطبيق النظام بحق كل من يتجاوز حدود ذلك.