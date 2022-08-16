أمر ملكي بترقية 624 من أعضاء النيابة العامة في مختلف المراتب

ورفع النائب العام بهذه المناسبة الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على ما تلقاه النيابة العامة من دعم مستمر، ومتابعة وإشراف مباشر من مقامهما الكريم، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظهما، وأن يديم عزهما وتوفيقهما، وأن يوفق الأعضاء المترقين لخدمة وطنهم، مهنئاً إياهم على هذه الثقة الملكية الكريمة والغالية.