أمر ملكي بترقية 624 من أعضاء النيابة العامة في مختلف المراتب

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- أمرًا ملكيًا بترقية 624 عضواً على مختلف مراتب سلك أعضاء النيابة العامة.
ورفع النائب العام بهذه المناسبة الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على ما تلقاه النيابة العامة من دعم مستمر، ومتابعة وإشراف مباشر من مقامهما الكريم، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظهما، وأن يديم عزهما وتوفيقهما، وأن يوفق الأعضاء المترقين لخدمة وطنهم، مهنئاً إياهم على هذه الثقة الملكية الكريمة والغالية.
وحث منسوبي النيابة العامة على مضاعفة الجهد والعمل وفق خطط واستراتيجيات النيابة العامة بما يضمن جودة العمل وفق تطلعات القيادة الرشيدة ومواكبة لرؤية المملكة 2030.