شاهد.. انهيار سقف مستعار بإحدى قاعات ملحق الكلية الجامعية بالقنفذة ولا إصابات
شهدت إحدى قاعات الملحق التابع للكلية الجامعية بمحافظة القنفذة انهيار أحد الأسقف المستعارة صباح هذا اليوم، ولم يسفر الحادث عن إصابات.
وفيما لا تزال أسباب انهيار السقف غير معروفة حتى الآن، أكدت مصادر أنه تم صرف طالبات الكلية اللاتي يدرسن بالمبنى من وقتٍ مبكر عبر حافلات الجامعة، وإبلاغ أولياء الأمور لأخذ بناتهم؛ حفاظًا على سلامتهن.
وأثارت الواقعة غضب الطالبات وأولياء الأمور؛ لعدم تعليق الدراسة في مثل هذه الحالة وتحويلها عن بُعد، إلى أن يتم التأكد من سلامة المبنى وجاهزيته لاستقبال الطالبات قبيل بدء العام الدراسي؛ نظرًا لخطورة تلك الانهيارات على سلامة الطالبات.
وقال أحد أولياء الأمور لـ"سبق": إن سائقي الحافلات اضطروا لأخذ الطالبات في ملحق كلية الحاسب وكلية الطب؛ لارتباطهن بنفس الباصات، وقد تسبب ذلك في تغيبهن عن محاضرات اليوم.
وأضاف: كان الأجدى من ذلك تحويل الدراسة لهن عن بُعد وليس تغييبهن بشكل إجباري لظروف مبنى آخر، وارتباطهم بطالبات أخريات.
وطالب ولي الأمر أصحاب القرار بالجامعة باعتماد تحويل الدراسة عن بُعد لحين التأكد من سلامة المبنى وإجراء صيانة له بشكل كامل؛ وذلك لضمان سلامة الطالبات داخل مرافق الكلية بشكل عام.
وباشرت الجهات المختصة الموقع فورًا عند وقوع الحادثة، ولا تزال المتابعة مستمرة.