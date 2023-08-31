شاهد.. انهيار سقف مستعار بإحدى قاعات ملحق الكلية الجامعية بالقنفذة ولا إصابات

وأثارت الواقعة غضب الطالبات وأولياء الأمور؛ لعدم تعليق الدراسة في مثل هذه الحالة وتحويلها عن بُعد، إلى أن يتم التأكد من سلامة المبنى وجاهزيته لاستقبال الطالبات قبيل بدء العام الدراسي؛ نظرًا لخطورة تلك الانهيارات على سلامة الطالبات.