تدشين برنامجي خادم الحرمين لتوزيع التمور وتفطير الصائمين بجمهورية ألبانيا

وأشار إلى أن هذه المشاريع من حكومة المملكة، تهدف لخدمة المسلمين وتدعم المحتاج في جميع العالم؛ داعيًا الله تعالى أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على جهودهم في خدمة الإسلام والمسلمين، مقدمًا شكره لوزارة الشؤون الإسلامية على ما قدمته من مساعدات للشعب الألباني عامة وللمشيخة الإسلامية خاصة.