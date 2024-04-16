تحسنت حالته وغادر المستشفى.. إنقاذ حياة "ستيني" أُصيب بصدمة قلبية

حضر مريض، يبلغ من العمر 61 سنة، إلى طوارئ مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان، وهو يعاني ألمًا شديدًا في الصدر، وبعد عمل الفحوصات اللازمة تبيّن أن المريض يعاني جلطة قلبية حادة، مع هبوط حاد في الدورة الدموية (صدمة قلبية)، وانخفاض شديد في نبض القلب بسبب انحصار أذيني بطيني حاد، وانخفاض بمستوى وعي المريض؛ فتم نقله مباشرة إلى معمل القسطرة؛ حيث اتضح وجود انغلاق كلي بالشريان التاجي الأيسر النازل والشريان التاجي الأيمن؛ فتم تركيب جهاز منظم لضربات القلب، وعمل قسطرة قلبية علاجية، وفتح الشرايين التاجية المغلقة (المتجلطة)، مع تركيب دعامات لهذه الشرايين الأيمن والأيسر خلال أقل من 30 دقيقة -ولله الحمد-.