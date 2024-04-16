تحسنت حالته وغادر المستشفى.. إنقاذ حياة "ستيني" أُصيب بصدمة قلبية

حضر مريض، يبلغ من العمر 61 سنة، إلى طوارئ مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان، وهو يعاني ألمًا شديدًا في الصدر، وبعد عمل الفحوصات اللازمة تبيّن أن المريض يعاني جلطة قلبية حادة، مع هبوط حاد في الدورة الدموية (صدمة قلبية)، وانخفاض شديد في نبض القلب بسبب انحصار أذيني بطيني حاد، وانخفاض بمستوى وعي المريض؛ فتم نقله مباشرة إلى معمل القسطرة؛ حيث اتضح وجود انغلاق كلي بالشريان التاجي الأيسر النازل والشريان التاجي الأيمن؛ فتم تركيب جهاز منظم لضربات القلب، وعمل قسطرة قلبية علاجية، وفتح الشرايين التاجية المغلقة (المتجلطة)، مع تركيب دعامات لهذه الشرايين الأيمن والأيسر خلال أقل من 30 دقيقة -ولله الحمد-.
وقد تحسنت حالة المريض، وخرج من المستشفى بصحة وعافية خلال 72 ساعة.
الجدير بالذكر أن مثل هذه الحالات تعتبر عالية الخطورة، وتبلغ نسبة الوفاة -لا قدر الله- 80%.
وتمت الجهود تحت إشراف الفريق المعالج: الدكتور كامل هزاع حيدر استشاري القلب والقسطرة بمستشفى الأمير محمد بن ناصر، والدكتور عاصم الدرة استشاري القلب بمستشفى الأمير محمد بن ناصر، والدكتور سلطان الفيفي استشاري الطوارئ بمستشفى الأمير محمد بن ناصر، والدكتور أحمد مغفوري أخصائي القلب بمستشفى الأمير محمد بن ناصر.