وزير الصحة يطمئنّ على صحة الحجاج المنومين في مستشفى منى الطوارئ

زار وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، اليوم، عدداً من الحجاج المرضى المنومين في مستشفى منى الطوارئ، حيث اطمأنّ على صحتهم، واطلع على الخدمات المقدمة لهم وهنأهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك.