"البيئة" تطرح فرصة استثمارية لإنتاج وتسويق الخضراوات والفواكه في بحرة مكة

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة طرح فرصة استثمارية في القطاع الزراعي تهدف إلى إنشاء مشاريع لإنتاج الفراولة والخضراوات المشكلة بنظام الزراعة المائية، ومركز خدمات تسويقية، وذلك على مساحة إجمالية تبلغ (2.18) مليون متر مربع في محافظة بحرة بمنطقة مكة المكرمة.
وأوضحت أن طرح الفرصة يأتي في إطار تحقيق مستهدفات وخطط وإستراتيجيات الوزارة، التي تركز على تعزيز الأمن الغذائي، ودعم التنمية المستدامة، وتطوير القطاع الزراعي ليكون رافدًا اقتصاديًا يسهم في زيادة المحتوى المحلي، وتنويع مصادر الدخل، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية.
وأشارت الوزارة إلى أن آخر موعد لاستلام العروض في 1 أكتوبر، وموعد فتح المظاريف في اليوم التالي 2 أكتوبر 2024م.
وبيّنت أنه يمكن للراغبين التقديم على الفرص الاستثمارية والحصول على كراسة الشروط عبر منصة "فرص"، أو التواصل عبر البريد الإلكتروني: Investor@mewa.gov.sa.