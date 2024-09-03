"البيئة" تطرح فرصة استثمارية لإنتاج وتسويق الخضراوات والفواكه في بحرة مكة

وأوضحت أن طرح الفرصة يأتي في إطار تحقيق مستهدفات وخطط وإستراتيجيات الوزارة، التي تركز على تعزيز الأمن الغذائي، ودعم التنمية المستدامة، وتطوير القطاع الزراعي ليكون رافدًا اقتصاديًا يسهم في زيادة المحتوى المحلي، وتنويع مصادر الدخل، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية.