اتفاقية بين "دوار السعادة" و"تاب سينس" للأنظمة التقنية

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة دوار السعادة أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن جهود الشركة لمواكبة أحدث التقنيات في عالم الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، الذي أصبح ركيزة أساسية في القطاعات كافة، لافتاً إلى أن المملكة جعلت من الذكاء الاصطناعي محركاً رئيسياً لتحقيق التحول الوطني وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة، وهو ما يدفع نحو الاستثمار في الحلول التقنية لتقديم تجربة متفردة للعملاء وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.