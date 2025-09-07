اتفاقية بين "دوار السعادة" و"تاب سينس" للأنظمة التقنية

وقّعت شركة مطاعم دوار السعادة، العلامة الوطنية البارزة في قطاع المطاعم، مذكرة تفاهم مع شركة تاب سينس التقنية الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي وتطوير الحلول الرقمية المبتكرة لقطاع المطاعم والمقاهي، وذلك على هامش معرض فرص الامتياز التجاري الدولي المقام في مركز جدة للمعارض والفعاليات، برعاية رسمية من "دوار السعادة".
ووقّع مذكرة التفاهم عن شركة دوار السعادة الرئيس التنفيذي عبدالإله العيبان، وعن شركة تاب سينس المؤسس والرئيس التنفيذي الدكتور محمد جبر.
وتهدف المذكرة إلى تزويد "دوار السعادة" بتقنيات الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية بما يعزز من توسع العلامة الوطنية وتنافسيتها عبر نماذج تشغير أكثر ذكاء وابتكارًا.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة دوار السعادة أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن جهود الشركة لمواكبة أحدث التقنيات في عالم الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، الذي أصبح ركيزة أساسية في القطاعات كافة، لافتاً إلى أن المملكة جعلت من الذكاء الاصطناعي محركاً رئيسياً لتحقيق التحول الوطني وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة، وهو ما يدفع نحو الاستثمار في الحلول التقنية لتقديم تجربة متفردة للعملاء وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
من جهته، أعرب الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة تاب سينس عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية مع علامة وطنية رائدة في قطاع المطاعم، مؤكداً أن ذلك يعكس الثقة في ما تقدمه الشركة من حلول مبتكرة تعزز الكفاءة التشغيلية لقطاع المطاعم والمقاهي، تُسهم في تقليل التكاليف وزيادة الأرباح.