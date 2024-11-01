"أيام باكستان" في حديقة السويدي.. سعادة وانسجام عالمي

يذكر بأن فعاليات حديقة السويدي بدأت بدولة الهند تلتها الفلبين ومن ثم إندونيسيا والان تحتضن السويدي فعاليات دولة باكستان ، حيث حاز كل يوم من الأيام السابقة على تفاعل بين الفرق الشعبية التي تحيي الاحتفالات وزوار الحديقة، وصاحب هذا التفاعل المبهر إعجابًا كبيرًا من رواد "السويدي"، جعلت حديقة السويدي من احتفالاتها المتعددة واليومية نفسها أولوية لدى الجمهور، لما تحتويه فعاليات متنوعة ومتناسبة مع شريحة كبيرة.