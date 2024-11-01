"أيام باكستان" في حديقة السويدي.. سعادة وانسجام عالمي

تستمر فعاليات حديقة السويدي ضمن مبادرة تعزيز التواصل مع المقيمين التي أطلقتها وزارة الإعلام بالشراكة مع الهيئة العامة للترفيه والتي تقام فعالياتها بشكل يومي ومتجدد، حيث تعمل حديثة السويدي على تنفيذ روزنامة يومية مختلفة تتناسب مع الدولة المشاركة في إحياء الحدث.
يذكر بأن فعاليات حديقة السويدي بدأت بدولة الهند تلتها الفلبين ومن ثم إندونيسيا والان تحتضن السويدي فعاليات دولة باكستان ، حيث حاز كل يوم من الأيام السابقة على تفاعل بين الفرق الشعبية التي تحيي الاحتفالات وزوار الحديقة، وصاحب هذا التفاعل المبهر إعجابًا كبيرًا من رواد "السويدي"، جعلت حديقة السويدي من احتفالاتها المتعددة واليومية نفسها أولوية لدى الجمهور، لما تحتويه فعاليات متنوعة ومتناسبة مع شريحة كبيرة.
وتفاعل زوار حديقة السويدي مع الثقافة الباكستانية بشكل رائع يمثل مشاعر الانسجام والسعادة، حيث تعددت رغبات الجمهور في زيارة الفعاليات المصاحبة للحدث والمتنوعة، واستهدف جزء من الجمهور خوض تجربة الطعام الباكستاني والاستمتاع بطريقة تحضيره بجودة عالية والتي تركت تجربة تذوق خاصة وفريدة من نوعها.
بينما فضل الجزء الاخر من الزوار التفاعل مع المسيرة في حديقة السويدي التي تنال حب الزوار وتحقق في وجوههم السعادة والفرح، وتحظى مسيرة حديقة السويدي على جماهيرية عالية وتفاعل رائع يجعل من زوار الحديقة يحظون بتجربة فريدة ومختلفة.
واستمتع الجمهور في العروض البهلوانية في المسرح الرئيسي بحديقة السويدي ومن خلالها صنعت الفرق العالمية مشاعر السعادة والفرح والانبهار للجمهور المستهدف، وكانت أراء الجمهور حول العروض البهلوانية توضح تجاربهم الممتعة فيها، وقال أحد الحضور بأن الفرق البهلوانية في المسرح جعلته يخوض تجربة فعالة ومثالية جعلته وعائلته مستمتعين.
من جهة أخرى فضل زوار حديقة السويدي الاستمتاع بالطابع العام للحديقة والتنقل في أرجائها وخوض كافة التجارب المختلفة والمتنوعة كالمسرح ومسرح الطفل ومنطقة الطيور النادرة والمطاعم والكافيهات، بينما فضل بعض الزوار احتساء المشروبات الساخنة والباردة في المسطحات الخضراء بعيدًا عن الفعاليات ليخلقوا تجربة استرخاء وتبادل أطراف الحديث مع بعضهم البعض بسكينه وهدوء.
وصرح أحد زوار حديقة السويدي قائلًا بأنه يفضل زيارة الحديقة بشكل يومي لما تتحلا به الحديقة من فعاليات متجددة وفريدة وتلبيه له كافة احتياجاته التي تتشكل في جميع أنواع المأكولات والمشروبات والتنوع في الفعاليات ومواقع هادئة ومخصصه للاسترخاء والأحاديث.
الجدير بالذكر بأن فعاليات حديقة السويدي مستمرة حتى نهاية شهر نوفمبر القادم وستحمل مشاركة 9 دول متنوعة.