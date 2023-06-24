"الأمر بالمعروف" تُفَعّل جهودها التوعوية عبر المنافذ الحدودية لخدمة الحجاج

جهّزت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، 48 مركزًا ونقطة توزيع ميدانية ونقاط بث لاسلكية متنقلة، مزودة بعدد من الوسائل الحديثة ذات الجودة العالية لخدمة ضيوف الرحمن في حج هذا العام في كل من مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى مدن الحجاج بالقصيم والجوف، إضافة للمشاركة في منافذ الدخول البرية بالبطحاء وجسر الملك فهد وسلوى بالمنطقة الشرقية، ومنفذ جديدة عرعر في منطقة الحدود الشمالية، ومنفذ الوديعة بنجران.