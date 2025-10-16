بالصور.. موسم المقناص يُنعش أسواق عرعر.. و"الحماد" تجذب القناصة الخليجيين

ويُعد موسم المقناص رافدًا اقتصاديًا مهمًا للمنطقة، حيث ينعكس أثره الإيجابي على قطاعات عدة تشمل النقل، والإيواء، والمطاعم، إلى جانب ما يحمله من بُعد تراثي وثقافي يعتز به أبناء المنطقة، ويحرصون على نقله للأجيال القادمة.