مجتمعات الوطنية للإسكان تقدم نموذجًا هو الأفضل لجودة حياة المواطنين في السكن

الجدير بالذكر أن تعزيز جودة الحياة يعد قيمةً أساسية في الضواحي والمجتمعات السكنية، حيث تولي الوطنية للإسكان اهتماماً بالغاً في تحقيقها ضمن إستراتيجيتها البيئية والاجتماعية والمعيشية، وذلك عبر إضافة المسطحات الخضراء الواسعة في مخططاتها السكنية بمساحاتٍ إجمالية تتخطى 80 ألف مترٍ مربعٍ . والتي تتضمن حدائق ومتنزهات عائلية تمثل متنفساً طبيعياً وتضفي جمالاً خلابًا وحيوية للمجتمع السكني، فضلًا عن توفير خيارات أكثر حيوية تعزز من أنماط الحياة الإيجابية، وتزيد من تفاعل السكان مع المجتمع.