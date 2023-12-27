"العتيبي": الخطاب الملكي رؤية ثاقبة نحو تنمية شاملة

نوه عضو مجلس الشورى سعد بن صليب العتيبي بالرؤية الثاقبة والحكمة والرأي السديد والعمل الجاد والمثمر نحو تنمية وطنية شاملة، والتي اتضحت جلية في مضامين الخطاب الملكي السنوي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله- لافتتاح أعمال السنة الرابعة من الدورة الثامنة، والذي ألقاه نيابة عنه -أيده الله- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وثمن "العتيبي" في تصريحه ما حظي به مجلس الشورى من تشريفٍ عالٍ تمثل بحضور سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - يحفظه الله- إلى المجلس، وافتتاح سنته الشورية الرابعة من دورته الثامنة، ولقاء أعضاء المجلس، مما يدل دلالة واضحة على الثقة الكبيرة التي يحظى بها مجلس الشورى لدى القيادة -يحفظها الله-.
وأشار "العتيبي" في تصريحه إلى ما نوى إليه سمو ولي العهد -يحفظه الله- في الخطاب الملكي السنوي أن المملكة ماضية في نهضتها التنموية وفق رؤية 2030 وبرامجها الطموحة، التي ستسهم بمشيئة الله في محافظة المملكة على مكانتها المتقدمة عالمياً، وتحقيق المزيد من التطور والازدهار، وتوفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين.
وأوضح "العتيبي" أن ما أشار إليه سمو ولي العهد من تقدم المملكة في أكثر من 50% من مؤشرات التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وتطور الاقتصاد السعودي ليكون الأسرع نمواً، على مستوى دول مجموعة العشرين في عام 2022م، بمعدل 8.7% من النمو في الناتج المحلي، وكذلك النمو في الناتج المحلي غير النفطي قد بلغ 4.8%، والوصول ضمن الدول العشرين الأكثر تنافسية في العالم، دليلٌ واضح على حرص القيادة -يحفظها الله- على الارتقاء بمستوى الاقتصاد السعودي وتحقيق التنمية الشاملة في المملكة.
وأشار عضو مجلس الشورى سعد العتيبي إلى المكانة المتميزة التي تحظى بها المملكة على جميع المستويات، مشيراً إلى ما ذكره سمو ولي العهد -يحفظه الله - من أن اختيار المملكة لاستضافة معرض إكسبو 2030 يأتي تأكيداً لما تحظى به من مكانة وثقة عالمية، ولتكون واجهة مثالية لاستضافة أبرز المحافل العالمية.