"العتيبي": الخطاب الملكي رؤية ثاقبة نحو تنمية شاملة

وأوضح "العتيبي" أن ما أشار إليه سمو ولي العهد من تقدم المملكة في أكثر من 50% من مؤشرات التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وتطور الاقتصاد السعودي ليكون الأسرع نمواً، على مستوى دول مجموعة العشرين في عام 2022م، بمعدل 8.7% من النمو في الناتج المحلي، وكذلك النمو في الناتج المحلي غير النفطي قد بلغ 4.8%، والوصول ضمن الدول العشرين الأكثر تنافسية في العالم، دليلٌ واضح على حرص القيادة -يحفظها الله- على الارتقاء بمستوى الاقتصاد السعودي وتحقيق التنمية الشاملة في المملكة.