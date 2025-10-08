‏"طيران الرياض" تُعلن انطلاق رحلاتها الأولى إلى لندن 26 أكتوبر وتكشف عن برنامج الولاء "سفير"

أعلنت شركة طيران الرياض، الناقل الوطني الجديد للمملكة، عن موعد انطلاق رحلاتها الافتتاحية إلى مطار لندن هيثرو في 26 أكتوبر الجاري، مؤكدة بذلك التزامها ببدء العمليات التشغيلية خلال عام 2025، فيما كشفت في الوقت نفسه عن إطلاق برنامج الولاء المبتكر «سفير» الذي يُعد من أبرز مبادراتها في بناء تجربة سفر رقمية وعالمية المستوى.
وقالت الشركة إن الرحلات اليومية إلى لندن تمثل مرحلة محورية في خطة “الطريق نحو الكمال” التي تهدف إلى تحقيق الجاهزية التشغيلية الكاملة قبل تسلُّم طائراتها الجديدة من شركة بوينغ، مشيرةً إلى أن الرحلات ستُسيّر بطائرة بوينغ 787-9 المخصّصة تحت اسم «جميلة».
وتنطلق الرحلات من الرياض عند الساعة 03:15 صباحًا (RX401) لتصل لندن عند 07:30 صباحًا، بينما تغادر رحلة العودة 09:30 صباحًا (RX402) لتصل الرياض 19:15 مساءً (جميعها بالتوقيت المحلي). وأوضحت الشركة أن الوجهة التالية ستكون دبي، تمهيدًا لتوسيع شبكة وجهاتها خلال شتاء 2025 وصيف 2026.
وأوضح الرئيس التنفيذي لـ«طيران الرياض» توني دوغلاس أن هذه المرحلة ليست مجرد انطلاق عمليات، بل هي «ترجمة عملية لرؤية المملكة 2030 في ربط السعودية بالعالم»، مضيفًا: «من خلال هذه الرحلات التجريبية نعمل على ضبط أدق التفاصيل لضمان تجربة سفر سلسة وموثوقة وعالمية المستوى».
وفي موازاة انطلاق العمليات التشغيلية، كشفت الشركة عن برنامجها الجديد «سفير» الذي يُجسّد روح الكرم والتواصل في الثقافة السعودية، ويُعد من أكثر برامج الولاء تفرّدًا عالميًا من حيث التصميم والمزايا.
ويتيح البرنامج لأعضائه مشاركة النقاط والمزايا ومستويات العضوية مع الأصدقاء والعائلة، ما يعزز روح المشاركة ويخلق مجتمعًا متفاعلاً من المسافرين. كما يتمتع الأعضاء المؤسسون، المعروفون باسم «المؤسسون – The Founders»، بأولوية في الحجز المبكر على رحلات طيران الرياض المستقبلية إلى جانب تجارب حصرية ومكافآت خاصة.
وقال دوغلاس: «نحن لا نطلق مجرد برنامج ولاء، بل نبني منظومة رقمية متكاملة تُغيّر قواعد اللعبة، وتُقدم أسلوب حياة تفاعليًّا ومُجزياً لأعضائنا».
وسيضم «سفير» مستقبلاً تجارب تفاعلية تحفيزية عبر التحديات ولوحات الصدارة، مع سياسة «عدم انتهاء صلاحية النقاط»، ما يضمن الاستفادة الكاملة من جميع المكافآت.
ويُتيح التسجيل المبكر عبر موقع الشركة الحصول على أولوية الحجز على الرحلات المقبلة والمشاركة في فعاليات حصرية وفرص للفوز بتذاكر مجانية وتجارب مميزة داخل المملكة وخارجها.
وبذلك، تفتتح «طيران الرياض» فصلًا جديدًا في مسيرة الطيران السعودي، يجمع بين الدقة التشغيلية والابتكار الرقمي وروح الكرم السعودي، تمهيدًا لانطلاقتها الكاملة عام 2025.