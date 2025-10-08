‏"طيران الرياض" تُعلن انطلاق رحلاتها الأولى إلى لندن 26 أكتوبر وتكشف عن برنامج الولاء "سفير"

أعلنت شركة طيران الرياض، الناقل الوطني الجديد للمملكة، عن موعد انطلاق رحلاتها الافتتاحية إلى مطار لندن هيثرو في 26 أكتوبر الجاري، مؤكدة بذلك التزامها ببدء العمليات التشغيلية خلال عام 2025، فيما كشفت في الوقت نفسه عن إطلاق برنامج الولاء المبتكر «سفير» الذي يُعد من أبرز مبادراتها في بناء تجربة سفر رقمية وعالمية المستوى.