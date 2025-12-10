برعاية الملك.. انطلاق الدورة الـ27 لجائزة حفظ القرآن الكريم بالرياض

برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله، تنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات، في دورتها الـ(27) لعام 1447هـ، بجوائز مالية تبلغ سبعة ملايين ريال للفائزين في أفرعها الستة.
وسيُقام حفل تكريم الفائزين من البنين يوم 2 / 9 / 1447هـ، فيما يُقام الحفل الختامي للبنات في اليوم التالي 3 / 9 / 1447هـ، بمدينة الرياض.
وبهذه المناسبة، رفع معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد – حفظهما الله – على دعمهما المتواصل لكل ما يُعزز مكانة القرآن الكريم في نفوس النشء، وتحفيزهم على حفظه وتدبره والعمل به.
وأكد معاليه أن هذه المسابقة القرآنية التي تجاوزت عقدين من الزمن، تجسد عناية القيادة الرشيدة بالقرآن الكريم وأهله، وتعكس ريادة المملكة في خدمة كتاب الله داخل البلاد وخارجها، من خلال تنظيم العديد من المسابقات القرآنية المحلية والدولية.
وقد وجهت الوزارة بالبدء في التصفيات الأولية بجميع مناطق المملكة، استعدادًا للتصفيات النهائية التي ستُقام في شهر شعبان بمدينة الرياض، حيث سيُمنح الفائز بالمركز الأول في الفرع الأول جائزة بقيمة 400 ألف ريال.
وتتوزع المسابقة على ستة فروع على النحو التالي:
الفرع الأول: حفظ القرآن الكريم كاملًا مع حسن الأداء والتجويد بالقراءات السبع المتواترة من طريق الشاطبية "روايةً ودرايةً".
الفرع الثاني: حفظ القرآن الكريم كاملًا مع التفسير وأحكام التجويد.
الفرع الثالث: حفظ القرآن الكريم كاملًا مع حسن الأداء والتجويد.
الفرع الرابع: حفظ 20 جزءًا متتاليًا مع حسن الأداء والتجويد.
الفرع الخامس: حفظ 10 أجزاء متتالية مع حسن الأداء والتجويد.
الفرع السادس: حفظ 5 أجزاء متتالية مع حسن الأداء والتجويد.