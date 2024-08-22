"فلو للخدمات اللوجستية" أحدث رعاة نادي الاتحاد قبيل انطلاقة الدوري السعودي

أعلنت شركة فلو للخدمات اللوجستية، إحدى الشركات التابعة لمجموعة السليمان، اليوم الأربعاء عن توقيع اتفاقية رعاية مع نادي الاتحاد السعودي، أحد أعمدة كرة القدم السعودية، في عقد يمتد لمدة ثلاث سنوات.
وتمّت مراسم توقيع العقد بين الشريك المؤسس لشركة فلو، الرئيس التنفيذي لمجموعة السليمان الأستاذ سعود السليمان، ورئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد المهندس لؤي مشعبي.
وبموجب عقد الشراكة، سيظهر شعار "فلو للخدمات اللوجستية" على كتف قمصان فريق الاتحاد طوال مدة الشراكة.
تأتي هذه الاتفاقية في وقتٍ تشهد فيه الرياضة السعودية تطوراً كبيراً ودعماً غير مسبوق من القيادة الحكيمة، ممثلة بسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي يقود مسيرة النهوض بالرياضة عامةً وكرة القدم بشكل خاص.
وبهذه المناسبة، أكد سعود السليمان الرئيس التنفيذي لمجموعة السليمان، أهمية هذه الشراكة بقوله: "نحن فخورون بأن نكون جزءاً من هذه الرحلة مع نادي الاتحاد، الذي يمثل جزءاً من تاريخ كرة القدم السعودية وأحد عناصر مستقبلها. هذه الشراكة ليست مجرد اتفاقية رعاية، بل هي التزام مشترك نحو تحقيق المزيد من النجاح وتعزيز مكانة الرياضة السعودية على الساحة العالمية".
من جانبه، تحدث رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد المهندس لؤي مشعبي قائلاً: "نعمل في نادي الاتحاد على توفير بيئة استثمارية جاذبة للشركات والجهات الراغبة في الاستفادة من القيمة الكبيرة التي يمتلكها نادي الاتحاد والمتمثلة في تاريخه وحاضره المرصّع بالإنجازات، وبشعبيته الجماهيرية التي لا تقارن وتؤكدها أرقام الحضور في المدرجات، واليوم نسعد بتوقيع عقد رعاية مع شركة وطنية مميّزة مثل شركة فلو للخدمات اللوجستية التي وضعت ثقتها في نادي الاتحاد وجماهيره لتحقيق أهدافها من هذه الرعاية".
وتابع: "هذه الشراكة تأتي بالتزامن مع احتفال شركة فلو بمرور 10 أعوام على تأسيسها، حيث أثبتت الشركة نفسها كإحدى أكبر 10 شركات لوجستية في منطقة الشرق الأوسط، من خلال إنجازات ملموسة ونمو مستدام".
وقال أشرف الليلي الرئيس التنفيذي لفلو للخدمات اللوجستية: "تهدف هذه الشراكة إلى تعزيز مكانة نادي الاتحاد وتقديم دعم لمسيرته المستقبلية، بالإضافة إلى تعزيز رؤية شركة فلو في دعم المجتمع وتطوير البيئة الرياضية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030".