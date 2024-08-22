"فلو للخدمات اللوجستية" أحدث رعاة نادي الاتحاد قبيل انطلاقة الدوري السعودي

من جانبه، تحدث رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد المهندس لؤي مشعبي قائلاً: "نعمل في نادي الاتحاد على توفير بيئة استثمارية جاذبة للشركات والجهات الراغبة في الاستفادة من القيمة الكبيرة التي يمتلكها نادي الاتحاد والمتمثلة في تاريخه وحاضره المرصّع بالإنجازات، وبشعبيته الجماهيرية التي لا تقارن وتؤكدها أرقام الحضور في المدرجات، واليوم نسعد بتوقيع عقد رعاية مع شركة وطنية مميّزة مثل شركة فلو للخدمات اللوجستية التي وضعت ثقتها في نادي الاتحاد وجماهيره لتحقيق أهدافها من هذه الرعاية".