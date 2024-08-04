"المرور": ركن المركبات ممنوع قبل الإشارة الضوئية بـ 15 متراً وأقل

أكد المرور السعودي أن الوقوف بالمركبة قبل الإشارة الضوئية بمسافة 15 متراً فأقل يُعتبر مخالفة، ولا يسمح بركن السيارة في هذه المسافة، ومثلها متر ونصف وأقل من ممرات طلبة المدارس.
كما عدّد "المرور" أماكن أخرى يُمنع ركن المركبات فيها؛ منها: الجسور، وبعرض الطريق أو في منتصفه، والأرصفة المخصصة لسير المشاة، أيضًا الوقوف بعكس الطريقة الموضحة في أماكن الاصطفاف.
كما يُمنع الوقوف بالمركبة على بعد (15) متراً أو أقل من منعطف، وعلى ممرات المشاة، وعكس السير، وأخيرًا في الأماكن المخصصة لاصطفاف فئة معينة من المركبات.