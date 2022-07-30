السعودية وبولندا تُوَقّعان مذكرة تفاهم لتنظيم الإطار التشغيلي للنقل الجوي

وقّعت الهيئة العامة للطيران المدني، مع سلطة الطيران المدني في جمهورية بولندا أمس، مذكرة تفاهم لتنظيم الإطار التشغيلي للنقل الجوي بين البلدين، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بولندا سعد بن صالح الصالح.