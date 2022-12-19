"الحصيني": ثاني نجوم المربعانية "القلب" يبدأ غدًا.. ويشهد أطول ليلة وأقصر نهار

يبدأ، يوم غدٍ الثلاثاء، أول أيام النجم الثاني من المربعانية، وهو نجم "القلب"، ومدته 13 يوماً، وهو مظنة البرد متى ما تسرّب هواء أصله قطبي أو سيبيري، حيث يشهد أطول ليلة وأقصر نهار في السنة، ثم يبدأ النهار بالزيادة على حساب الليل.
وقال الباحث في الطقس عضو لجنة "تسميات" المناخية، الإعلامي عبدالعزيز الحصيني: يتخلل هذا النجم بداية غرس العنب وتُقلم فيها الأشجار، ويمكن زراعة بعض الحبوب، وزراعة بعض الخضراوات كالبطاطس، والعدس، والفول، والحلبة، وفيه هجرة الأوز الشتوي، حيث يقول ساجع العرب: "إذا طلع القلب امتنع العذب وجاء الشتاء.. وصار أهل البوادي في كرب ولا يمكن للفحل إلا ذات ترب (كنايةً عن شدة البرد)".
وأضاف: يوافق دخول هذا النجم قدوم الشتاء فلكياً بتعامد الشمس على مدار الجدي، حيث يدخل الشتاء فلكياً في شمال الكرة الأرضية، ومنها بلادنا، ويوم الجمعة فيه برد الانصراف حيث تقول العرب "لا برد إلا بعد الانصراف".
وتساءل: وماذا يُقصد ببرد الانصراف؟ إنه انصراف الشمس عن مدار الجدي وعودتها إلى الشمال بعد وصولها إلى أقصى نقطة جنوباً.
وأردف "الحصيني": ترافق دخوله حالة جوية ممطرة شتوية متوقعة نهاية هذا الأسبوع بأمطار من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من الغربية والجنوبية والشمالية والوسطى والشرقية، واحتمال جريان الأودية على أجزاء من تلك المناطق مع عواصف رعدية وحبات برد.
وتابع: يسبق الحالة ارتفاع طفيف ثم يعقبها انخفاض ملموس في الحرارة، وهي الموجة الباردة الثالثة المتوقعة منذ دخول شتاء هذا العام فعلياً.