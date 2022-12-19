"الحصيني": ثاني نجوم المربعانية "القلب" يبدأ غدًا.. ويشهد أطول ليلة وأقصر نهار

وقال الباحث في الطقس عضو لجنة "تسميات" المناخية، الإعلامي عبدالعزيز الحصيني: يتخلل هذا النجم بداية غرس العنب وتُقلم فيها الأشجار، ويمكن زراعة بعض الحبوب، وزراعة بعض الخضراوات كالبطاطس، والعدس، والفول، والحلبة، وفيه هجرة الأوز الشتوي، حيث يقول ساجع العرب: "إذا طلع القلب امتنع العذب وجاء الشتاء.. وصار أهل البوادي في كرب ولا يمكن للفحل إلا ذات ترب (كنايةً عن شدة البرد)".