أمانة جازان تطرح أكثر من 25 فرصة استثمارية عبر "فرص"

وأكد أمين منطقة جازان المشرف العام على مهرجان شتاء جازان المهندس يحيى الغزواني، أهمية مواكبة المرحلة والاستعداد لاستقبال المتنزهين والسياح من داخل المنطقة وخارجها، وتهيئة الوجهات السياحية بالمنطقة بمختلف تضاريسها ومواقعها، وتعزيز الجانب الاستثماري في المنطقة وجلب الاستثمارات والمشاريع النوعية في مجال الترفيه والسياحة، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030م.