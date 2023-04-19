"الزكاة والضريبة" تحذر من رسائل تدعي التواصل باسم الهيئة

حذرت هيئة الزكاة والضريبة والدخل من التجاوب مع أي رسائل تصل إلى الإيميلات، مؤكدة أنها لا تخصها، وذلك ردًا على استفسار لـ"سبق".
وقال حساب "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" لـ"سبق": "نود التنبيه على ضرورة أخذ الحيطة والحذر من الحسابات التي تدّعي التواصل باسم الهيئة، ونأمل منك تجاهل البريد الإلكتروني المرسل، وعدم دفع المبالغ والسداد إلا بعد التأكد من حسابك بموقعنا الإلكتروني وتطبيق ZATCA".
وأضاف أن الهيئة لا تطلب الدخول على روابط في رسائلها، كما أنها لا تطلب معلومات البطاقات المصرفية لغرض السداد إلا من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة وتطبيق ZATCA فقط.