"عقارات الدولة" تستعرض خدماتها الإلكترونية عبر "انتفاع"

وتضمنت الورشةُ عرضًا مفصلًا عن منصة انتفاع، وآلية استخدامها والاستفادة من مميزاتها وخدماتها المتعددة، والتي تشمل طلبات العقار من أراضٍ ومبانٍ، وعقود الاستئجار، بالإضافة إلى الخدمات المقدّمة للأفراد والجهات الحكومية والقطاع الخاص، والتي تأتي ضمن التوجه العام للهيئة نحو أتمتة جميع خدماتها وإجراءاتها.