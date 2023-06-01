"عقارات الدولة" تستعرض خدماتها الإلكترونية عبر "انتفاع"

نظّمت الهيئةُ العامة لعقارات الدولة، ممثلة في فرع منطقة عسير؛ ورشةَ عمل للتعريف بالخدمات الإلكترونية التي تقدمها منصة انتفاع للجهات الحكومية، بمشاركة 46 متخصّصًا يمثّلون 30 جهة حكومية.
جاء ذلك في إطار حرص الهيئة على بناء جسور من التعاون وتعزيز علاقاتها مع الشركاء من المنظومة الحكومية؛ مما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة، والتعريف بخدمات الهيئة وأدوارها ومهامها الرامية نحو رفع مستوى كفاءة وإنتاجية عقارات الدولة واستخدامها بالشكل الأمثل.
وتضمنت الورشةُ عرضًا مفصلًا عن منصة انتفاع، وآلية استخدامها والاستفادة من مميزاتها وخدماتها المتعددة، والتي تشمل طلبات العقار من أراضٍ ومبانٍ، وعقود الاستئجار، بالإضافة إلى الخدمات المقدّمة للأفراد والجهات الحكومية والقطاع الخاص، والتي تأتي ضمن التوجه العام للهيئة نحو أتمتة جميع خدماتها وإجراءاتها.