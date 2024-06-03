70 موظفاً وموظفة و42 مركبة مجهزة لاستقبال الموتى لموسم حج عام 1445هـ

وتستقبل جمعية يقين يومياً خلال هذه الفترة العديد من المتوفين من مواطنين ومقيمين وحجاج بيت الله الحرام، وتقوم الجمعية بتغسيلهم وتكفينهم وتوصيلهم إلى الحرم للصلاة عليهم، ثم نقلهم إلى المقبرة، إضافة إلى نقل ذوي المتوفين.