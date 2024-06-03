70 موظفاً وموظفة و42 مركبة مجهزة لاستقبال الموتى لموسم حج عام 1445هـ

سخرت جمعية يقين بمكة المكرمة جميع إمكانياتها البشرية والآلية في إطار استعداداتها لموسم حج هذا العام 1445 هـ من خلال تجهيز أسطول من المركبات لنقل الموتى وذلك على مدار الساعة.
ويبلغ عدد المركبات المجهزة 42 مركبة موزعة على جميع مستشفيات مكة المكرمة الرئيسة، وهي (النور التخصصي – الملك عبدالعزيز – الملك فيصل – مدينة الملك عبدالله الطبية – حراء العام – مجمع المعيصم) ومستشفيات المشاعر المقدسة (منى الوادي – منى الجسر – منى الشارع الجديد – منى الطوارئ – عرفات العام – شرق عرفات – نمرة – الرحمة – قسم مرور المشاعر – جسر الجمرات).
وتستقبل جمعية يقين يومياً خلال هذه الفترة العديد من المتوفين من مواطنين ومقيمين وحجاج بيت الله الحرام، وتقوم الجمعية بتغسيلهم وتكفينهم وتوصيلهم إلى الحرم للصلاة عليهم، ثم نقلهم إلى المقبرة، إضافة إلى نقل ذوي المتوفين.
يذكر أن 70 موظفاً وموظفة من الكوادر البشرية تدير دفة العمل مؤهلين بالعلم والخبرة.