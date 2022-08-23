"أمانة الرياض": جهودنا مستمرة لمنع الباعة الجائلين غير النظاميين بالعاصمة

وتهدف جهود الرقابة التي تبذلها الأمانة تحديد مواقع تجمُّع المخالفين وتكثيف الرقابة عليها ورصد الأنشطة التي تمارسها العمالة المخالفة، وضبط المخالفين وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم حيالهم، وتتبع مموّليهم وتطبيق العقوبات النظامية الرادعة بحقهم.