"أمانة الرياض": جهودنا مستمرة لمنع الباعة الجائلين غير النظاميين بالعاصمة

أكّدت امانة الرياض مواصلة جهودها اليومية الرقابية لمنع الباعة الجائلين غير النظاميين في مدينة الرياض.
وتهدف جهود الرقابة التي تبذلها الأمانة تحديد مواقع تجمُّع المخالفين وتكثيف الرقابة عليها ورصد الأنشطة التي تمارسها العمالة المخالفة، وضبط المخالفين وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم حيالهم، وتتبع مموّليهم وتطبيق العقوبات النظامية الرادعة بحقهم.
وكشفت أمانة الرياض في إنفوجراف على حسابها بتويتر، عن أبرز المواد المصادرة التي تتمثل في الخضراوات والفواكه والكماليات والموازين والملبوسات والمواد الغذائية.