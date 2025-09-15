الإحصاء: 2.3% التضخم السنوي في المملكة خلال أغسطس 2025م

وبيَّنت الهيئة أن عملية التوسع هذه قد اشتملت على زيادة التغطية عبر حصر وتحديد مواقع متاجر التجزئة لتصبح في التحديث الأخير 82.000 متجرٍ مقابل 32.000 متجرٍ في المنهجية السابقة، وزيادة عينة نقاط البيع في التغطية من 8.700 إلى 14.000 نقطة بيع, وتم زيادة عدد بنود السلة لتصل إلى 582 بندًا وفق التصنيفات الحديثة بدلًا من 490 بندًا في المنهجية السابقة، وذلك بناءً على نمط سلوك المستهلك وتفضيلاته، فضلًا عن التوسع في التغطية الجغرافية عبر زيادة عدد المدن من 16 مدينة إلى 23 مدينة، الأمر الذي أتاح للهيئة نشر نتائج المؤشر على مستوى جميع المناطق الإدارية في المملكة.