محليات

جازان.. حرس الحدود يُحبط محاولة تهريب 82 كلجم من القات المخدر

استكمال الإجراءات النظامية وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص
جازان.. حرس الحدود يُحبط محاولة تهريب 82 كلجم من القات المخدر

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الحرث بمنطقة جازان محاولة تهريب (82) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية إلى الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بـ(911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق السعودية، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa. وتعالَج جميع البلاغات بسرية تامة.

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